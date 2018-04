Eurovision tour ultima tappa: Madrid

È cominciato così, con una foto di gruppo, l’ultimo evento promozionale eurovisivo del 2018. Già dalla prossima settimana le delegazioni voleranno a Lisbona per preparare il palco della diretta TV ma 21 di loro, e tra esse San Marino, hanno deciso di fare tappa prima a Madrid per l’ESPre-Party, appunto la settimana prima dell’Eurovision.



Presente al momento solo Jessika. Jenifer, bloccata in patria da un esame universitario, la raggiungerà domani in tempo per il concerto.