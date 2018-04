Il falso in bilancio: un convegno per fare chiarezza

Si è appena concluso l'evento formativo organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili.

Il convegno, svolto al Centro Congressi Kursaal, ha avuto ad oggetto il cosiddetto falso in bilancio. Si è fatta chiarezza in merito ad un misfatto molto “chiacchierato’ ma poco conosciuto negli aspetti tecnici e giuridici.

Gli interventi della parte economica sono stati trattati da Marco Stolfi e da Gianfranco Capodaglio mentre la parte giuridica da Alberto Selva e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Simone Menghini.

Il convegno ha richiamato molti professionisti tra Commercialisti e Avvocati, ma non solo a testimonianza dell’interesse che la materia suscita. "Il confronto tra gli esperti economici e giuridici – ha detto Stolfi che ha introdotto e moderato l'evento - ha prodotto un interessante dibattito di pregevole livello".