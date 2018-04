Mafia ed economia, il magistrato Morosini "Nuova linfa all'Osservatorio della Legalità"

Componente del CSM strattona Rimini "rivitalizzare le alleanze istituzionali"

Più tossine nell’economia che cadaveri nelle strade. L’espansione delle mafie nell’attività d’impresa al centro dell’intervento del magistrato Piergiorgio Morosini, al convegno su riciclaggio organizzato dal Campus di Rimini dell’Università. Forte l’invito a dare nuovo vigore a strumenti come l’Osservatorio Provinciale.



Un’ alleanza istituzionale tra una serie di attori: non solo forze dell’ordine e magistratura ma anche categorie economiche e sindacati. Il magistrato Piergiorgio Morosini, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, nel suo intervento, parte dell’evidenze che i giudici della Corte d’Appello di Bologna hanno messo nero su bianco nelle motivazione del processo Aemila, inchiesta che ha lasciato affiorare lo sfondo consapevole in cui imprenditori facevano affari sporchi con la ‘ndrangheta, per una esortazione: “Facilitare tutto ciò che favorisce lo scambio di informazioni” accompagnata all’invito a dare nuova linfa a strumenti come l’Osservatorio per la Legalità della provincia di Rimini Fu proprio lui a decidere che nel processo per la trattativa Stato Mafia, di cui proprio oggi è stata letta la sentenza, i rappresentanti delle istituzioni salissero sullo stesso banco degli imputati con i capimafia.

Una giornata di studio dal titolo “Profili di novità introdotti nel sistema di previsione del riciclaggio di denaro con il recepimento della direttiva UE 2015/ 849, che ha messo a confronto docenti, magistrati, bancari e forze dell’orine, alla presenza delle autorità cittadine, Procuratore e Prefetto in primis. Per dare sostanza al filo conduttore del convegno: fare sistema, appunto.



Nel video l'intervista a Piergiorgio Morosini