Ospedale: arrivate carrozzine di ultima generazione per gli assistiti

Da oggi all'ospedale sono disponibili nuove carrozzine per i pazienti che necessitano di un ausilio per il movimento.



Le nuove sedie portantine dispongono di braccioli abbassabili, pedana mobile e sono realizzate in modo di essere facilmente impilabili. In questo modo si semplifica il loro posizionamento nelle stazioni di parcheggio.



I nuovi mezzi sono posizionati in tre zone diverse dell'ospedale ed è possibile utilizzarle con una moneta da due euro, recuperabile come per i carrelli del supermercato.



Le vecchie carrozzine saranno ancora disponibili per qualche tempo in mondo di facilitare il passaggio.



Il comunicato stampa dell'ospedale