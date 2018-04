Rtv anche da Dubai

Da oggi con le corrispondenze di Elisabetta Norzi, in onda da questa sera nel TG, si amplia la pagina degli esteri di San Marino Rtv. Dubai è infatti una area strategica che risulta centrale sia dal punto di vista geopolitico che per l'economia. Dubai risulta un interlocutore chiave anche per la realtà sammarinese, impegnata fra l'altro nella Expo 2020.



Elisabetta Norzi arriva a Dubai nel 2008. Nata e cresciuta a Torino, dopo una laurea in Lettere Moderne si trasferisce a Bologna dove ottiene la specializzazione alla Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università di Bologna.

Qui conosce la realtà dell’associazionismo emiliano e decide di occuparsi di tematiche sociali. Entra nella redazione dell’agenzia di stampa Redattore Sociale, collabora per il Segretariato Sociale nella Direzione Generale della Rai e per il gruppo Espresso-Repubblica. Giramondo per passione, comincia a scrivere reportage come freelance con un servizio sulla Birmania durante la “Rivoluzione Zafferano”, ripreso dalle principali testate e televisioni italiane. Dopo diversi anni come corrispondente da Dubai, fonda , il magazine online Dubaitaly dedicato alla comunità italiana negli Emirati Arabi e al Made in Italy.