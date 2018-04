Al via la terza edizione del Three Tower's Barbecue Fight

Una sfida a colpi di barbecue. A partire da questa sera fino al 22 aprile si terrà presso l'Ex Tiro a Volo di Murata la terza edizione del Three Tower's Barbecue Fight 2018.



La competizione, organizzata dal Club Country Grill con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio, vedrà una sfida aperta al pubblico di 18 team che gareggeranno a partire dalle 8:00 di sabato 21 fino alle 16:00 di domenica 22 aprile.



I gruppi si sfideranno nella preparazione delle migliori specialità al barbecue a beneficio del pubblico, che potrà gustare piatti in stile americano come i Pulled Pork Sandwich, lo Smoked Sausage Sandwich, il Turkey Pastrami Sandwich o i più vicini arrosticini abruzzesi.



All'evento parteciperà anche l'associazione Rebel Brothers Bikers Group San Marino per portare un tocco motociclistico alla manifestazione e ci sarà un concerto del gruppo Miami & the Groovers