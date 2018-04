Borgo Maggiore: nuovo ingresso per la scuola dell'infanzia

Cambia la viabilità in zona Boschetti, a Borgo Maggiore e, da lunedì prossimo, si sposta l'ingresso della scuola dell’Infanzia “Biancospino” che si potrà raggiungere percorrendo la scalinata Nicola Zani. I genitori degli alunni potranno parcheggiare lungo via Ordelaffi lato mare: è già stata infatti predisposta la segnaletica che delimita con sosta a disco orario per 15 minuti ben 15 stalli. Via dei Boschetti sarà di nuovo transitabile nei due sensi di marcia senza alcuna esclusione di orario e, allo stesso tempo, saranno vietate la sosta e la fermata degli automezzi. Scuola dell'infanzia e Giunta di Castello chiedono la massima collaborazione dei residenti e degli utenti della Scuola per migliorare l’accesso ad un servizio pubblico essenziale e per risolvere i problemi di traffico in una zona densamente abitata come quella dei Boschetti/Villaggio Concordia