La Corea del Nord annuncia la fine dei test atomici e missilistici

In una svolta storica la Corea del Nord ha annunciato la fine dei test nucleari e missilistici a partire da oggi. L'annuncio viene direttamente dal presidente Kim Jong-un in un intervento al comitato centrale del Partito dei Lavoratori: "Non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici, e chiuderemo anche il sito nucleare nel nord del Paese".



La dichiarazione arriva in in vista di due incontri storici per il leader nordcoreano: quello con il presidente sudcoreano Moon Jae-in e quello con il presidente Donald Trump previsti per le prossime settimane.



Si aprono così le prospettive per un trattato di pace che porrà fine alla guerra di Corea e soprattutto cesserà il clima di ostilità nei confronti degli Stati Uniti e ai suoi alleati nel sudest asiatico, Corea del Sud e Giappone.



Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intanto ha subito commentato con entusiasmo la notizia su twitter: "Una grande notizia per il mondo intero. Grandi progressi! Non vedo l'ora di partecipare al nostro summit".