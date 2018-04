Esperienze di hospice a confronto. A breve anche a San Marino

Prosegue il ciclo di incontri sul tema degli hospice. Volontà di attivarne uno anche a San Marino, già da entro l'anno, assicura il Segretario Santi

Libertà va cercando, scritto da Dante nel primo canto del Purgatorio, scelto dalla Segreteria alla Sanità insieme a un gruppo di cittadini per intitolare un ciclo di conferenze di informazione sul fine vita e sul testamento biologico.

Un tema delicato, non facile da trattare, ma che necessita di attenzione. Ad affrontarlo nel secondo incontro i responsabili dell'Hospice di Ravenna Luigi Montanari e di San Severino Marche, Sergio Giorgetti.

2 hospice a confronto, 2 esperienze che hanno ricostruito una realtà difficile, ma che offrono la dimostrazione di come un servizio professionale e vicino alle persone sia un importante e utile sostegno da dare ai malati e alle loro famiglie.

Si è parlato anche dell'importanza delle condizioni ambientali della struttura: dagli odori, ai colori, fino agli arredi, per far sì che qualsiasi momento sia “degno di essere vissuto”.

E il personale deve essere capace di rispondere a queste esigenze: trovare la motivazione a svolgere questo tipo di lavoro ed avere quella carica emotiva da trasmettere alle persone assistite.

A recepire questi spunti sono stati proprio la Segreteria alla Sanità e l'ISS: San Marino, con l'Ordine del giorno approvato con voto unanime dal Consiglio lo scorso autunno, si sta attivando per predisporre una struttura residenziale



Nel video l'intervista al Responsabile Hospice di Ravenna, Luigi Montanari e il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi



Silvia Sacchi