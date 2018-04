"Grazie San Marino": il messaggio di padre Gamba, tra coraggio e solidarietà in Malawi

Una vita fuori dall'ordinario dedicata agli ultimi.

40 anni in Malawi: gran parte della sua vita Piergiorgio Gamba l'ha vissuta accanto agli ultimi dell'Africa, aiutandoli ad inseguire la libertà e cercando di donare un sorriso ai bambini che, ogni giorno, affrontano la realtà del carcere perché i loro genitori sono detenuti.



Padre Gamba è il principale referente di tutti i progetti avviati da San Marino For The Children in Malawi: cinque scuole realizzate con la solidarietà e l'impegno di enti, privati e aziende della Repubblica. Grazie a loro, possono sperare in un'istruzione oltre 6mila bambini. Il frate bergamasco è tornato sul Titano per portare un messaggio.



Nei suoi anni in Africa, il missionario ha svolto un lavoro di giornalismo d'inchiesta con il giornale “The Lamp” e altre pubblicazioni. Una voce che ha guidato gli abitanti verso la democrazia e che, per questo, è stata zittita temporaneamente con un incendio nella stamperia nel 1992. Le prime elezioni libere arrivarono solo dopo, nel '94.



Padre Gamba sfuggì a un rapimento nel periodo della dittatura. Si salvò dopo essersi nascosto nel portabagagli di un'auto in fuga verso lo Zambia.



Ma oggi, anche grazie ai gesti dei sammarinesi, in Malawi molti possono vivere momenti di felicità.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Piergiorgio Gamba