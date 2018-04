La vita familiare come luogo educativo dell'affettività

Prosegue il percorso su Amore e Famiglia della Diocesi di San Marino-Montefeltro con il terzo incontro, ieri sera alla Sala Vescovile di Domagnano, dedicato all'affettività.

Un percorso formativo incentrato sull’esortazione apostolica “Amoris laetitia” di Papa Francesco, che chiama pastori e laici a sviluppare nuove vie pastorali per rinnovare e dare slancio alla pastorale della famiglia.

Si chiama infatti "La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie" e dopo aver parlato della parola di Dio che parla nella famiglia e della famiglia e del sentimento che diventa fecondo, nel terzo appuntamento si è parlato di educazione. O meglio, della vita familiare come luogo educativo dell’affettività.

L’incontro, organizzato dall'Istituto di Scienze Religiose Marvelli e dall'Ufficio di Pastorale Familiare della diocesi di San Marino-Montefeltro, è stato guidato dalla psicoterapeuta Katia Corda ed è stato coordinato dal docente di Morale familiare Gabriele Raschi.

Questa ulteriore tappa del cammino formativo si è soffermata soprattutto all’approfondimento dei contenuti del settimo capitolo dell’Esortazione, in particolare sottolineandone il valore psicopedagogico.

Come hanno indicato i Padri sinodali, malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa». Come risposta a questa aspirazione «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia».

Il ciclo di seminari, rivolti in particolare a coloro che sono impegnati nell’ambito della pastorale familiare, dell’educazione e della catechesi, continuerà con altri 4 incontri fino a ottobre.

Si parlerà del fidanzamento come tempo di grazia in sé e per sé non semplicemente perché finalizzato al matrimonio, nel prossimo appuntamento, in calendario venerdì 4 maggio.



Silvia Sacchi