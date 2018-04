In acqua col proprio cane? A Rimini si può

Il Comune di Rimini dà il via libera ai tuffi dei cani, di ogni taglia, in mare. La bozza di ordinanza per la balneazione degli animali domestici ha ottenuto già il 4 aprile il parere favorevole dell’Ausl, sia dal Servizio veterinario che dall’Igiene pubblica. Ci sono però delle restrizione: il bagno sarà permesso solo nelle aree attrezzate per la loro accoglienza dagli stabilimenti balneari, lo specchio d'acqua dedicato sarà delimitato da boe ed anche gli orari saranno “tali da non interferire con le normali attività di spiaggia”.