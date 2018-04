Distillazione tramite alambicchi, a Chiesanuova si riscopre la tradizione



Giornata di festa a Chiesanuova che, in Piazza Salvatore Conti, ha voluto dare il benvenuto alla bella stagione. Una manifestazione iniziata con la distillazione della grappa con metodo tradizionale, ossia tramite alambicchi: un’arte secolare ampiamente diffusa nelle campagne del Titano. Spazio anche alla gastronomia e all'artigianato artistico, per valorizzare i prodotti tipici del territorio. “C'è voglia di stare insieme come una comunità - ha dichiarato il Capitano di Castello Marino Rosti – la nostra Piazza si presta tantissimo a questi eventi”. Un assaggio quindi della vera e propria Festa del Castello, in programma nel secondo fine settimana di giugno.



Nel video un breve estratto della distillazione della grappa