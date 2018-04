Finisce il promo tour Eurovision, da lunedì si fa sul serio



Bene brave Jessika e Jenifer. Finisce con un bagno di folla il tour promozionale di 4 tappe in preparazione all’Eurovision Song Contest di Lisbona. Londra, Israele, Amsterdam e infine Madrid. Prime tre tappe in crescendo, sia in termini di performance che di risposta del pubblico, piccola sporcatura vocale ieri a Madrid ma tutto sommato molto positivo il bilancio finale. A ‘La Riviera’, noto disco pub madrileno, c'erano quasi 2000 persone che, con tifo da stadio, hanno acclamato ognuno dei 21 artisti saliti sul palco. Letteralmente in visibilio, si può immaginare, tutti i fan della coppia spagnola Amaia e Alfred, coppia anche nella vita, che in queste settimane sta facendo impazzire la Spagna.



Ora non manca che Lisbona: ultime prove il prossimo week end per le nostre poi si vola all’Eurovision, quello vero, fantastico e impietoso. In bocca al lupo, JJ.



Link performance: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zo52l9EIyOI