Giornata per le Vocazioni, Papa: “È un dono che riempe di gioia”



Nella quarta domenica di Pasqua si celebra la Giornata di Preghiera per le Vocazioni. “Il tema è: Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore”, ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Caeli in Piazza San Pietro. "Ringraziamo Dio - ha proseguito - perché continua a suscitare nella Chiesa storie d'amore per Gesù Cristo, a lode della sua gloria e al servizio dei fratelli". "Oggi, in particolare - ha aggiunto -, ringraziamo per i nuovi sacerdoti che ho ordinato poco fa nella Basilica di San Pietro. E chiediamo al Signore che mandi tanti buoni operai a lavorare nel suo campo, come pure moltiplichi le vocazioni alla vita consacrata e al matrimonio cristiano". "Come dicevo, ho ordinato oggi 16 sacerdoti: di questi 16, quattro sono venuti qui per salutarvi e dare la benedizione con me", ha detto ancora il Papa, presentando ai fedeli i quattro neo-sacerdoti affacciatisi con lui alla finestra dello studio papale.



E in tweet il papa afferma: "La chiamata che Dio rivolge a ciascuno è un dono che riempie di gioia".