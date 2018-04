Pellegrinaggio di San Marino a Santiago de Compostela

Un altro pellegrinaggio per Giovanni Francesco Ugolini che accompagnato da Andrea Paesini, Gianfranco Biordi, Enio Monaldini e Patrizia Petrilli, è partito questa mattina da Bergamo alla volta di Lourdes, per poi proseguire per Saint Jean Pied De Port. Da li inizierà il Cammino di Santiago De Compostela per il gruppo sammarinese: circa 800 km in 27 tappe da 30 km.

Un pellegrinaggio che significa salite, discese, fatiche, incontri, sorprese proprio come l’itinerario impegnativo della vita.



"E’ importante avere chiara la meta, guardare avanti e camminare con perseveranza" il motto del gruppo, accompagnato dalla preghiera di Mons Turazzi, e che consegnerà a Monsignor Julian Barrio Arcivescovo di Santiago una lettera del Vescovo di San Marino–Montefeltro con un messaggio di pace per il mondo.