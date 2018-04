Stili di vita: due indagini per monitorare lo stato di salute dei giovani sammarinesi

Alimentazione, attività fisica, fumo e alcool. Sono questi i comportamenti che verranno analizzati nelle due indagini per gli adolescenti sammarinesi tra gli 11 e i 15 anni, promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per monitorare lo stato di salute della popolazione e programmare interventi di miglioramento.

Una prima indagine più generica sarà sui "comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare", in cui verrà inoltre valutato il benessere dei ragazzi nei loro contesti di vita quali la scuola, la famiglia e gli amici.

Una seconda specifica sul fumo, tesa ad analizzare aspetti relativi sia a quello attivo che passivo, alle modalità con le quali i ragazzi si procurano le sigarette, alla conoscenza di messaggi a favore o contro il fumo, agli atteggiamenti nei confronti dei fumatori ed anche sul desiderio di smettere di fumare.

Fino a venerdì quindi, i giovani sammarinesi e residenti che frequentano le Scuole Medie, quelle Superiori e il Centro di Formazione Professionale verranno interpellati attraverso la compilazione in forma anonima di due specifici questionari predisposti da esperti dell’OMS.

Si tratta di studi che vengono svolti ogni 4 anni e per San Marino è la terza volta che queste indagini vengono svolte. Per quest'anno in totale verranno coinvolti quasi 1500 studenti.



Nel video l'intervista al Direttore dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi



Silvia Sacchi