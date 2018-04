24 aprile 1993: nasce San Marino Rtv

San Marino RTV, emittente pubblica radiotelevisiva della Repubblica di San Marino festeggia oggi 25 anni. Costituita nell'agosto del 1991 con un capitale sociale sottoscritto dall'ERAS (Ente per la radiodiffusione sammarinese) e dalla Rai, ciascuna al 50%, avvia la fase sperimentale televisiva nell'aprile del 1993 e il 28 febbraio 1994 inizia la regolare programmazione dell'emittente.

La sperimentazione radiofonica è stata avviata in precedenza, il 27 dicembre 1992: il 25 ottobre 1993 nasce Radio San Marino RTV con una programmazione radiofonica che copre l'intera giornata. Nel luglio del 1995 San Marino RTV entra a far parte dell'Unione europea di radiodiffusione. Il 1º ottobre 2003 è stato attivato il portale web, radicalmente rinnovato nel 2009 e poi nell'agosto 2013. Il 21 giugno del 2004 nasce Radio San Marino Classic.

Dal 22 dicembre 2016 San Marino RTV trasmette regolarmente in alta definizione sul digitale terrestre alla LCN 573. Dal 22 febbraio 2018 trasmette in HD via satellite.



Oggi la Reggenza riceverà in udienza la San Marino RTV a Palazzo Pubblico.