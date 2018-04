I genitori di Alfie rilanciano il trasferimento in Italia

Alfie Evans ha respirato da ieri sera senza ventilazione assistita per un totale di oltre '19 ore', affermano gli attivisti del gruppo di sostegno 'Alfie's Army', precisando che i familiari sono presenti alla nuova udienza convocata sul caso dal giudice dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden a Manchester, nella quale i genitori intendono rilanciare la richiesta di trasferimento del piccolo in Italia, proprio di fronte al giudice che in precedenza aveva dato l'ok a staccare la spina. Al bimbo inglese di 2 anni, affetto da una grave patologia neurodegenerativa, sono stati oggi assicurati ossigeno e idratazione.