Giornate di liberazione: le tartarughe riprendono il largo



Tina, un bell’esemplare di Caretta Caretta ha inaugurato la stagione dei rilasci del Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione gestito da Fondazione Cetacea Onlus. Sotto un sole estivo la coraggiosa tartaruga dopo aver trascorso l‘inverno al riparo è tornata a casa grazie al Progetto Tartalife, finanziato dalla Commissione Europea.



Domani alle 11,30 di fronte al Centro tra gli stabilimenti balneari 42 e 44 di Riccione sarà Doride a tuffarsi in mare, mentre giovedì 26 dalla spiaggia libera di Cervia riprenderà il largo Aster. In quell’occasione i giovanissimi volontari che hanno risposto al progetto europeo Clean Sea Life, ripuliranno la spiaggia dai rifiuti, tutto ciò che il mare porta a riva e che minaccia la sopravvivenza dei suoi abitanti, tartarughe in primis.



E' dunque partita la stazione dei rilasci delle tartarughe spiaggiate e“adottate” da Riminibeach nell’ambito del progetto “Saves the turtles”, che supporta Fondazione nelle spese per le cure e l’alimentazione delle testuggini.