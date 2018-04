San Marino RTV ricevuta dalla Reggenza per i 25 anni

La San Marino Rtv compie 25 anni. Per celebrare l'importante ricorrenza una delegazione dell'emittente radiotelevisiva di Stato è stata ricevuta dai Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Presenti i Segretari di Stato all'Informazione Marco Podeschi e alle Telecomunicazioni Andrea Zafferani e, tra gli ospiti, il giornalista Alan Friedman.



Ripercorse le varie di tappe di crescita della Rtv: dalla nascita nel 1993, all'avvio delle prime trasmissioni sperimentali; dalla radio al portale internet a partire dal 2003; dalla copertura di eventi di grande portata alle collaborazioni con personaggi di spicco della televisione e della cultura italiana e non. “Una crescita esponenziale – si è detto - che ha portato ad un aumento del personale e che si pone oggi nuove sfide” Le ha elencate il Segretario Podeschi: la nuova sede; l'approfondimento di temi bilaterali con l'Italia come la questione frequenze; nuove tecnologie da esplorare e sviluppare; un contratto di lavoro specifico per il settore dell'editoria. Sfide come “indovinelli” che attendono risposta, così le chiama Stefano Coveri: “Appena saranno risolti – dice nel suo saluto ai Capi di Stato lo storico dj di Radio San Marino a nome della struttura – saremo pronti a fare quel cammino che ci meritiamo”.



“La Tv – ricorda il Presidente di Rtv Davide Gasperoni - ha fatto passi da gigante e, in tempi di fake news, diventa elemento di certezza e riequilibrio”. Pensiero condiviso dalla Reggenza che indica nella San Marino Rtv una risorsa importante, richiamando il necessario senso di responsabilità di chi vi opera nell'informare e nel formare l'opinione pubblica con autorevolezza e credibilità: “Oggi – affermano i Capitani Reggenti – di fronte alla diffusione di notizie spesso incontrollate, prive delle dovute verifiche, se non addirittura false e tendenziose, è necessario riaffermare con forza l'importanza del ruolo del servizio pubblico svolto da San Marino Rtv, al servizio del Paese e della sua democrazia”.



Sentiamo i commenti del Presidente Rtv Davide Gasperoni, Il Dg Carlo Romeo e Alan Friedman al termine dell'udienza



sp