Lo spot: “Le baleari meglio di Rimini”. L'agenzia di Mestre si scusa

Un'agenzia viaggi di Mestre aveva lanciato una promozione su facebook, giocando sul fatto che un viaggio a Rimini avesse lo stesso prezzo di uno verso le Baleari.



La chiusura della pubblicità sanciva “Goditi le Baleari invece che Rimini”. Lo slogan ha scatenato una vera e propria bufera sui social, con i riminesi che si sono risentiti per aver visto la loro città usata come paragone dispregiativo rispetto alle isole spagnole.



Sono arrivate ieri le scuse dell'agenzia sui social: “Vogliamo ancora scusarci con tutti quelli che ci vivono, ci passano le vacanze o semplicemente hanno creduto che il nostro messaggio fosse in qualche modo rivolto a sminuire l'Italia in favore della Spagna “. Nel post si specifica anche che il paragone si riferisse solo alla distanza fra le due mete e non voleva in alcun modo sminuire la Riviera Romagnola.