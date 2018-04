Staccata la spina al piccolo Alfie. L'ospedale di Roma; "pronti per andarlo a prendere"

È iniziata la procedura di distacco dei macchinari salvavita per Alfie, il bimbo inglese di 2 anni affetto da una grave patologia neurodegenerativa e ricoverato a Liverpool.

La spina al bambino è stata staccata ieri alle 22:30, ora inglese.



I genitori hanno praticato la respirazione bocca a bocca al piccolo per tenerlo in vita nella notte, ma il padre ha avvisato che avrà presto bisogno di assistenza per tornare a respirare.



L'ospedale Bambin Gesù di Roma si è detto pronto a partire per andare a prendere il bambino e curarlo. Sono in corso anche dei colloqui con l'ambasciatore Trombetta per avere l'autorizzazione a procedere.



Ieri anche Papa Francesco era intervenuto: "rinnovo il mio appello perché venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e venga esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento".