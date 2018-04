25 anni di Rtv: una cena per festeggiare i traguardi raggiunti

Giornata di celebrazioni ieri per San Marino Rtv che ha festeggiato i 25 anni dalla nascita. Dopo l'udienza dai Capitani Reggenti, in mattinata, alla quale ha preso parte una rappresentanza dell'azienda, il 25° della radiotelevisione di Stato è andato avanti fino a sera con una cena al Royal Le Terrazze di Serravalle.



Erano presenti rappresentanti della politica e delle istituzioni. Una giornata, quindi, per ricordare i passi più importanti dell'emittente nata nel 1993 grazie a un accordo internazionale con l'Italia nel segno della gestione Rai-Eras. Diversi i traguardi raggiunti nel corso degli anni, con il passaggio sul satellite, l'avvio del portale web, fino alle attuali collaborazioni con personalità del giornalismo e dello spettacolo e le nuove produzioni.



Questa sera, nella seconda parte di Carte Scoperte, il direttore generale di Rtv, Carlo Romeo, farà un bilancio di questi 25 anni.



mt