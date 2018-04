25 aprile: Anniversario della liberazione d'Italia

"Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire". Fu con queste parole che il presidente Sandro Pertini, a nome del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il 25 aprile 1945 proclamava l’insurrezione generale a Milano.



L'appello venne preso con euforia dal popolo, in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, le forze partigiane attive nel Nord Italia attaccarono i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. Il Comitato sancì anche la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti, incluso Benito Mussolini che venne ucciso il 28 aprile.



Con la parola d'ordine "Arrendersi o perire" i partigiani liberarono tutta l'Italia settentrionale, ponendo così di fatto fine a vent'anni di dittatura fascista e a cinque anni di guerra.



Fu l'inizio di un percorso che sarebbe sfociato nel referendum del 2 giugno 1946, che avrebbe portato a scegliere la futura forma di governo fra monarchia e repubblica, la formazione della Repubblica e la stesura della Costituzione italiana.