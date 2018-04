Oggi è la Giornata Mondiale della PI: l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi aderisce alla campagna informativa

Oggi, 26 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale. Una data scelta nella ricorrenza della convenzione sulla proprietà intellettuale entrata in vigore nel 1970. Anche l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi aderisce alla campagna informativa sostenuta dall'EUIPO, l’Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che ha confezionato uno spot promozionale per l'occasione.



Guarda il video.