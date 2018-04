27 aprile 2014: Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII diventano santi

Sono stati due dei pontefici più amati e acclamati.



San Giovanni XXIII, nato Giuseppe Angelo Roncalli, era riuscito in 5 anni di pontificato a rivoluzionare il Vaticano. Riuscì ad aprire maggiormente la chiesa verso il mondo moderno con la storica decisione di convocare il Concilio ecumenico e scrivendo encicliche importanti come la "Mater et Magistra" e la "Pacem in terris". Ma quello che colpì il mondo fu il suo fare bonario, schiettamente paterno e cristiano, che lo resero noto come "il Papa buono".



San Giovanni Paolo II, nato Karol Józef Wojtyła, si distinse nei suoi quasi 27 anni di pontificato per i viaggi continui, la sfida ai regimi dittatoriali e alla mafia e i canti allegri coi giovani. La sua lotta al parkinson fu sotto gli occhi di tutto il mondo e lo accompagnò durante i suoi ultimi anni di pontificato. Fu amatissimo dai credenti, che dopo la sua scomparsa iniziarono ad intonare il coro di "Santo subito".



La santificazione arrivò per entrambi il 27 aprile 2014, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro tenuta da Papa Francesco, alla presenza del papa emerito Benedetto XVI.