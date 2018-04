La CSU avvia le assemblee con lavoratori e pensionati

Il sindacato: “Un Paese in stallo. Per ripartire, la ricetta è l'equità”.

Riforme e rilancio economico. La CSU avvia le assemblee con lavoratori e pensionati e torna a dire: “Un Paese in stallo. Per ripartire, la ricetta è l'equità”.

La CSU segna la rotta nel percorso delle riforme e del rilancio economico: equità sociale e lotta all'evasione, in un quadro di coesione del Paese. Sono i punti su cui i sindacati da tempo hanno chiesto al governo di aprire un confronto, che invece – dicono – si trascina all'insegna della genericità.



“Tradurre una generica volontà con disponibilità concrete” è la condizione posta, come aut aut, verso iniziative di mobilitazione e protesta. Da qui l'apertura del confronto con i lavoratori - del pubblico e del privato - con i pensionati; 5 assemblee, nelle zone produttive del territorio, in alcuni uffici pubblici.



7 i temi in discussione.

Pensioni: riforma necessaria per mettere in sicurezza il sistema. Dicono No alla riduzione dell'intervento contrattuale e chiedono rispetto del ruolo contrattuale dei sindacati, nonché messa in sicurezza degli accantonamenti del prima pilastro.



Sistema bancario, poi, per cui serve chiarezza e azioni di responsabilità verso chi ha portato il sistema bancario i cattive acque. Con un intertogativo sugli NPL Delta: a quale valore si stanno vendendo?



Chiarezza poi sull'entità del debito pubblico e se si voglia percorrere la strada del debito estero.



Tagli alla spesa, nell'ottica della riduzione degli sprechi e non dei tagli alle retribuzioni



CSU per un modello di sviluppo che metta al centro l'economia reale, con posti di lavoro stabili e tutelati.



Sì all'IVA, purché non si traduca in aumento dei prezzi e, su tutto, equità fiscale, da perseguire con accertamenti reali.