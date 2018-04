Le due Coree finalmente vicine, Kim: "Comincia una nuova storia"

Storico incontro fra i leader delle due Coree al confine fra i

due stati, a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom. Il terzo summit intercoreano fra il leader di

Pyongyang, Kim Jong-un, che ha invitato a non sprecare l'occasione perché 'una nuova storia comincia adesso'; e quello di Seul Moon Jae-in, il quale ha ricordato che il mondo guarda all'incontro. Disccussioni fra i due presidenti sui modi per arrivare alla denuclearizzazione della penisola coreana e stabilire una pace permanente.



Kim a Moon, 'non ti rovinerò più all'alba il sonno con i missili'. Piantato dai due leader un pino in segno di pace.