Emilia Romagna: tre anni di bollo gratis per chi acquista auto ibride, al via le domande

Via libera della Regione Emilia-Romagna al bollo gratis per tre anni a chi acquista un auto ibrida. E' stato approvato dalla giunta il bando che concede fino a un massimo di 191 euro all'anno agli emiliano-romagnoli residenti che acquistano nel corso di quest'anno un'auto ibrida fino a 9 posti di prima immatricolazione.



Dal 3 maggio e fino al 31 dicembre sara' possibile registrarsi nella piattaforma online: fatte le verifiche amministrative, gli uffici regionali accrediteranno annualmente il contributo fino all'esaurimento dei 3 milioni di euro a disposizione. "Da anni puntiamo alla promozione di iniziative per la riduzione dell'inquinamento e il miglioramento delle condizioni dell'aria- sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti, Raffale Donini- per questo abbiamo scelto di premiare i cittadini che acquistano veicoli a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico, soprattutto per gli spostamenti alle basse velocita' caratteristici dei centri urbani.



L'obiettivo e' favorire il rinnovo del parco veicolare che circola in Emilia-Romagna, sostenendo in modo concreto e diretto le persone e concedendo contributi in modo semplice, dopo una domanda online". Per quanto riguarda gli oltre 7 mila automobilisti emiliano-romagnoli che hanno comprato l'automobile lo scorso anno, occorre invece attendere luglio, quando la giunta mettera' a disposizione le risorse necessarie con la manovra di assestamento del bilancio regionale. Le automobili ibride sono sempre piu' diffuse in Emilia-Romagna: dai 2.776 veicoli ibridi immatricolati nel 2015 in regione si e' passati ai 4.369 (+57%) del 2016 e ai 7.056 del 2017 (+61% rispetto all'anno precedente).