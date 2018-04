Grande successo per la settimana dell'immunizzazione

Un pomeriggio dedicato alla formazione dei medici e alla sensibilizzazione della cittadinanza



“La corretta comunicazione nell'ambito delle vaccinazioni è fondamentale”. Spiega così l'importanza dell'informazione nel campo dei vaccini il professore Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa.



I vaccini stanno facendo passi da giganti in fatto di efficacia e sicurezza ma notizie scorrette o errate possono creare danni più gravi delle stesse malattie. “



Iniziative come il tetanoday promosse da San Marino sono importantissime” continua il professore, giornate importanti per sensibilizzare sul tema.