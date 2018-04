Rimini: tre nuovi bebè point nel centro città realizzati dal Comune con Ikea

Con l'inaugurazione in pieno centro, corso d'Augusto 152, viene aperto anche l'ultimo dei tre bebè point previsti dall'iniziativa nata dal Comune di Rimini e l’azienda svedese IKEA, che ha lanciato la proposta di allestire gratuitamente alcune sale di strutture comunali del centro di Rimini da destinare a mamme e bimbi. I tre punti per 'piccoli' sono nella sala comunale precedentemente occupata dagli uffici dell'anagrafe, inaugurata oggi, la sala d'attesa in via Ducale presso Uffici Servizi alla persona al primo piano e la sezione ragazzi della Biblioteca Gambalunga.



L'obiettivo è creare punti di incontro per mamme e bimbi in zone e servizi dove più alto è il flusso di famiglie.

Luoghi con le giuste caratteristiche di accessibilità, idonei a favorire l’allattamento al seno per le mamme fuori casa, la cura ed il cambio bimbi, oltre alla creazione di ambienti a misura di bambino in cui poter sostare e fare giochi di ruolo.



“I bambini – ha sottolineato Gloria Lisi, Vicesindaco con delega alla promozione sociale del Comune di Rimini - sono i nostri cittadini più importanti. Per questo abbiamo dotato Rimini di nuovi servizi attrezzati per le famiglie in luoghi strategici della città".



“IKEA – sottolinea Carlo Guandalini, direttore di IKEA di Rimini- è in prima linea sul sociale. Un valore che fa parte della nostra storia e che vede nei bambini uno dei soggetti principali del nostro impegno"