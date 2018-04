"Piantar Maggio", una festa per tutti

SSD invita tutti ad una festa che rinnova la tradizione contadina e l'aggregazione

"Piantar maggio”, un’occasione di festa che in molte località italiane ha assunto una connotazione legata alla sinistra, sul Titano torna da una parte per aggregare la sinistra sammarinese, dall’altra per una festa aperta a tutti che riscopre i valori della civiltà contadina. Ad organizzare la manifestazione il gruppo “Loisir” di Ssd “.



Come lo scorso anno sarà piantato un albero al Parco del Marano, con la collaborazione di Ugraa, . La festa vera e propria lunedì a partire dalle 19, in piazza del Massaro a Faetano, musica, rievocazioni della vita contadina con poesie lette dai bambini ed i versi dialettali di Peppino Ugolini.



E poi stand gastronomici a base di fava e formaggio (e piada e nutella per i bambini). Una festa che anticipa i grandi temi del primo maggio, a cui è dedicata la copertina del periodico Trecentouno, già arrivato in questo giorni nelle case dei sammarinesi.