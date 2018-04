28 aprile: giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro

Oggi si celebra la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. E' promossa dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) con lo scopo di migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.



Si tratta di una giornata istituita per promuovere nei governi, nei datori di lavoro e nei lavoratori stessi un impegno attivo che garantisca un ambiente sicuro e salubre dando priorità massima al principio di prevenzione.



Sul Titano, secondo i dati relativi al numero di infortuni sul lavoro, il 2017 ha avuto un andamento in leggero aumento rispetto all’anno precedente, ma allargando il periodo di indagine agli ultimi 5 anni, si nota invece un andamento altalenante.