Anguille e Storioni: dalle vasche di Oltremare e Acquario di Cattolica al fiume Po

Settecento esemplari, tra storioni e anguille, liberati nell'area sud del delta del Po. Un'azione che rientra nel progetto Life con l'obbiettivo di ripopolare il fiume più lungo d'Italia.



Gli storioni liberati arrivano dalle vasche di Oltremare e Acquario di Cattolica. Ogni primavera i due parchi, in collaborazione con il Corso di Laurea in Acquacoltura di Cesenatico e con il Parco del Ticino, ne organizzano la reintroduzione in natura. Un evento che ha una rilevanza mondiale: fa infatti parte delle iniziative del World Fish Migration Day 2018.



Lo staff internazionale ha seguito costantemente la realizzazione del progetto e la fase di reintroduzione delle specie in natura. In occasione della stagione 2018 è stata allestita all'Acquario di Cattolica una vasca espositiva dedicata proprio alle anguille, visibile all’interno del percorso Blu. All’iniziativa hanno aderito anche la Regione Emilia Romagna e le Amministrazioni, provinciale e comunale, di Ravenna.