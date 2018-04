Congo: partiti nuovi aiuti verso la Missione di Padre Marcellino, grazie anche alla Sums

Lunedì è partito un nuovo container diretto a Lubumbashi, la città del Congo che ospita la missione 'Les Buissonet', per anni diretta da Padre Marcellino. L'eredità del missionario sammarinese non si è persa e Marino Pelliccioni, dell'Associazione Amici di Padre Marcellino, ha raccolto del materiale da spedire in Africa grazie all'associazione

Onlus Alba. 7 bancali contenenti vestiti, oggetti, carrozzine per disabili, biciclette, macchine per maglieria, utensili vari. Frutto della generosità dei sammarinesi, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio alla missione, anche dopo la scomparsa di Padre Marcellino. Un ringraziamento particolare, da Pelliccioni a Marino Albani, Presidente Sums, per il contributo nella spedizione.