Coppia di bambini registrata con due padri all'anagrafica di Gabicce

Una svolta storica avvenuta nel comune di Gabicce. Per la prima volta in Italia dei bambini sono stati registrati all'anagrafe con due padri. La coppia di uomini, italiana, aveva fatto nascere i bambini, una coppia di gemelli maschio e femmina, negli Stati Uniti, facendogli ottenere la cittadinanza americana.



All'ufficio anagrafe di Gabicce è stato poi trascritto il provvedimento straniero di nascita dei due bimbi, con il supporto legale dell'avvocato Alexander Schuster del Foro di Trento. Un azione che il sindaco di Gabicce, Domenico Parruzzi, ha definito "un azione di civiltà".



Lunedì scorso, a Torino, una bimba era stata registrata con due mamme, ma si tratta della prima volta che un bambino viene riconosciuto come figlio legittimo di una coppia maschile in Italia.