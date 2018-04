Giornata mondiale libertà di stampa: Razzante, la sfida è dare credibilità all'informazione di qualità

Il 3 maggio si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. In quell'occasione la San Marino Rtv dedicherà una trasmissione speciale all'evento, incentrata sulle 'fake news' e il loro effetto sulla collettività e coesione sociale. Il Dg Carlo Romeo ospiterà esponenti del mondo dell'informazione; giornalisti, in collegamento Alan Friedman ed autorevoli esperti del settore.



Uno di loro, Ruben Razzante, giornalista nonché docente di diritto dell'Informazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ci parla di corretta informazione.