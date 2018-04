Sanità: ISS a Bruxelles per una integrazione europea

Dialogo politico dei piccoli Stati a Bruxelles. Presente anche San Marino.

Una tavola rotonda per analizzare elementi e problematiche che accomunano i piccoli Paesi.

San Marino invitata a partecipare al network dei piccoli Stati sull'integrazione europea, progetto organizzato dal programma Erasmus.

Tra i Paesi partecipanti Islanda, Lussemburgo, Cipro, Slovenia, Lituania e anche Malta, con cui San Marino ha già stipulato un memorandum d'intesa.

Al centro del dibattito le politiche di salute che l'Unione Europea sta portando avanti, con una particolare attenzione al finanziamento dei sistemi sanitari e al reclutamento del personale medico sanitario. “Tematiche che i piccoli paesi talvolta vedono e vivono come una difficoltà – ha detto Gualtieri - ma che possono trasformarsi in opportunità se affrontate con le giuste politiche”.

Si è discusso anche di come affrontare le criticità dei piccoli Stati nel recepire la normativa europea, non calibrata su nazioni di piccola dimensione.

Intanto l'ISS impegnata con incontri non solo internazionali, ma anche nazionali e regionali: colloquio anche con il Direttore del Sant'Orsola di Bologna per avviare future collaborazioni e tavolo del Ministero Salute italiano per discutere di intese già in essere con l'Italia.



A margine nel video un accenno del Direttore Generale dell'ISS Andrea Gualtieri sull'ultima accesa riunione della Commissione Sanità