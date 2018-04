Sulle orme di Goethe: Vienna Cammarota e la sua avventura dalla Boemia alla Sicilia

La Sicilia accoglie la campana Guida Ambientale Escursionistica di 68 anni

Più di 1600 chilometri a piedi, attraversando 5 paesi in 82 giorni. Questi i strabilianti numeri di Vienna Cammarota, la prima donna al mondo ad arrivare a piedi dalla Repubblica Ceca in Sicilia.

Lei è una Guida Ambientale Escursionistica di origine campana di ben 68 anni e l'impresa che sta compiendo a piedi, iniziata lo scorso 28 agosto e interrotta il 18 novembre, è la stessa fatta più di cento anni fa dallo scrittore tedesco Goethe.

Oggi Vienna prosegue la sua avventura ed approda a Palermo, accolta dalla città a Villa Niscemi.

Nel suo cammino in Sicilia, percorrerà a piedi ben 724 chilometri, una media di 20 al giorno, per un totale di 140 ore di cammino. Nei 45 giorni previsti attraverserà 36 siti siciliani fino ad arrivare a Messina.

Una curiosità: nel suo errare ad Agrigento una signora le preparerà la stessa cena che lo scrittore tedesco consumò la sera del 24 Aprile del 1787.



Nel video Vienna Cammarota in collegamento telefonico da Palermo



Silvia Sacchi