"T.A.P Message in a Plant" la creazione tutta sammarinese per salvare le vostre piante

Il vostro pollice è di qualsiasi colore tranne che verde? Non preoccupatevi due giovani sammarinesi, classe 2000, hanno creato un sensore che salverà le vostre piante. Sono Lorenzo Tabarrini e Lorenzo Benedettini e la loro invenzione si chiama “T.A.P Message in a Plant”. È un sensore di umidità collegato a un “bot” dell'applicazione di messaggistica Telegram. Ogni volta che la pianta avrà necessità di essere annaffiata, grazie al sensore, vi avvertirà inviandovi un messaggio sullo smartphone.



Il progetto però non è ancora completo al 100%, i due ragazzi hanno già iniziato a lavorare a degli aggiornamenti.



Nel video interviste a Lorenzo Tabarrini e Lorenzo Benedettini.