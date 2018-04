Roma: Suor Maria Gloria Riva al Sinodo su confessione, giovani e fede

Suor Maria Gloria Riva, monaca dell'Adorazione Eucaristica, ha partecipato - quale relatrice - al sinodo "Confessione Giovani e Fede. Discernimento vocazionale" che si è svolto a Roma.



La suora sammarinese ha parlato della Fede attraverso l'arte. Dei due poli della rivelazione cristiana: la rivelazione del Padre e la kenosi del Figlio, rileggendo la parabola del Figlio prodigo a partire da Rembrandt e da De Chirico: due modi diversi di stare davanti alla misericordia. "Guardo poi alla passione di Gesù attraverso un dipinto di Dalì 'Christus Hypercubus' ha spiegato Suor Maria Gloria, illustrando il Cristo inchiodato per mezzo dell’amore e non dei chiodi.



Al sinodo Padre Antonio Sicari ha parlato di santi e confessione, del sacramento della Speranza, con le commoventi lettere di Nennolina sulla confessione e sul peccato: fammi morire prima di commettere un peccato mortale.



Padre Leopoldo Mandic ha ricordato la sua esperienza, come da bambino, in seguito a una mancanza, venne rimproverato esageratamente persino dal sacerdote che lo obbligò a stare in ginocchio in mezzo alla chiesa. Fu in quel giorno che decise di farsi frate e dedicarsi a confessare seminando misericordia



Questa mattina ha parlato il Card Piacenza e mi hanno detto ha sottolineato la dimensione di un annuncio capace di fare i conti con le sfide attuali senza abbassare l’asticella della verità

Poi Salvatore Martinez ( che pure non ho sentito) ha sottolineato la necessità di riportare gli uomini alla fede attraverso la gioia e la forza dello spirito Santo

Chiara Amirante che invece ho sentito x intero ha portato la sua esperienza di evangelizzazione sulla strada andando incontro a quelle povertà che non sono legate al tenore di vita ma alla povertà di senso. È partita dalla domanda di Gesù ai discepoli: chi cercate? Ha parlato di un Vangelo che torni vivo x toccare i giovani vittime di loro stessi e di un consumismo che li uccide

Nessuno ha detto chiara parla mai di sesso dipendenza la dipendenza più diffusa oggi a partire dai bambini ecc



Ora sta parlando don Flavio Placida Pontificia Università Urbaniana

Tema la chiesa annunciatrice di conversione e segno di riconciliazione

Ha parlato di come la maternità della Chiesa si esprima anzitutto nel portare gli uomini a conversione E ha parlato della via della pulchritudinis, della gioia e della narrazione esperienziale come i luoghi privilegiati dell’annunzio

Ora parla Mons Joseph Carola della Pontificia Università Gregoriana il suo tema è

Maestro buono cosa devo fare x ottenere la vita eterna? mc 10,17