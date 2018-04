Afghanistan: almeno 29 vittime in doppio attentato a Kabul, otto i giornalisti morti

Almeno 29 persone sono morte, tra le quali 8 giornalisti, in un doppio attentato esplosivo nel centro di Kabul, in Afghanistan. 49 i feriti. Gli attacchi sono avvenuti dietro all'ambasciata Usa e al quartier generale Nato. L'azione è stata rivendicata dall'Isis che ha scritto di aver causato tra i 90 e i 100 morti.



I cronisti sono stati uccisi perché erano arrivati sul posto dopo la prima esplosione, per seguire gli eventi. A quel punto il secondo scoppio. Sembra, quindi, che la dinamica sia stata appositamente studiata per colpire in quel modo. Un regista italiano sul posto ha raccontato il caos e la paura di queste ore a Kabul dove chi può farlo si sposta in elicottero anche per coprire distanze brevi.



mt