Ponte primo maggio: ottima affluenza a San Marino e Rimini

Ponte del primo maggio da record a San Marino e Rimini. In Repubblica da sabato l'affluenza è molto elevata, i dati dei parcheggi e della funivia evidenziano un tutto esaurito, come nei ristoranti e negli hotel. Un aiuto è stato fornito anche dal bel tempo che ha spinto molti ad approfittare del ponte.



Affluenza record sopratutto a Rimini, spiega Patrizia Rinaldis presidente associazione albergatori della riviera: “Quest'anno sono arrivati molti più turisti rispetto l'anno precedente. Abbiamo ricevuto prenotazioni fino ieri mattina e quasi tutti gli alberghi sono pieni”. Turismo che significa lavoro, evidenzia Patrizia Rinaldis “Ci sono state molte richieste di assunzioni, per lo più a chiamata, in hotel, bar e ristoranti anche nella giornata di oggi. Siamo molto soddisfatti di questo ponte del primo maggio”.