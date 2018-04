Una sammarinese si candida per Donnavventura

La famosa trasmissione Donnavventura cerca due candidate per realizzare un regortage in Polinesia Francese, fra le isole di Tahiti.



Le ragazze fra i 21 e i 36 anni possono inviare il loro profilo sul sito, indicando nel commento la descrizione del loro viaggio ideale in Polinesia.

Tutti i visitatori della pagina web hanno la possibilità di esprimere la loro preferenza sulla coppia da inviare in viaggio. La selezione finale avverrà a Milano.



Fra le candidate c'è anche una sammarinese, Samanta Guidi. Sul commento che ha inviato si legge “Ogni viaggio è un'avventura, è una disciplina che non si può imparare sui banchi di scuola o sui libri ma che rimane per sempre nel cuore”.



È possibile votare per Samanta sul suo profilo in Donnavventura.com.