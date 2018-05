"O il dialogo o la piazza" i sindacati festeggiano il 1° maggio minacciando sciopero generale

L'USL: "Uscire dalle politiche di austerità"

L’iniziativa al Parco Ausa, in un giorno dalla data così evocativa che rischia di perdere il senso vero di ciò che dovrebbe celebrare, diventa l’appuntamento in cui condividere festa e tradizione, in un clima leggero in cui il valore e la dignità del lavoro ritrovano dimensione sociale. “Oltre cinque mila lavoratori assistiti nei licenziamenti collettivi e oltre 1 milione di stipendi rimborsati ai dipendenti vittime dei fallimenti aziendali. Insieme per il lavoro, lo vogliamo ribadire con forza anche in occasione della Festa del Primo Maggio” affermano i segretari confederali, che avvertono il governo: inutile tenere aperti i tavoli, se non c’è concertazione sulle trattative in corso, anche perché sono quelle che avranno ricadute importanti e durature: e politiche di sviluppo al debito pubblico, dalle banche alle pensioni, dall'equità fiscale alla patrimoniale. Lo sciopero generale? non è un fine ma un mezzo. "O il governo accetta il dialogo o saremo costretti a scendere in piazza".



L'USL invita ad uscire dalle politiche di austerità: “A San Marino come in Europa è necessario uscire dalle politiche di austerità che tanto danno hanno portato allo sviluppo occupazionale, per ricominciare ad investire nella valorizzazione delle risorse umane e quindi nella loro conseguente crescita professionale”. Così l’Usl che indica il percorso dei modelli innovativi, efficienti ed efficaci. “Il mondo lavorativo- scrive in una nota - chiamato a fare esperienza della “produttività della cooperazione”, dei risultati che essa è in grado di produrre, sperimentando una modalità partecipativa e un maggiore coinvolgimento dei lavoratori alle decisioni delle imprese”. La scommessa sul futuro deve essere comune.



Nel video l'intervista a Giuliano Tamagnini, Segretario Confederale CSDL



Sara Bucci