Traffico: finito il ponte inizia il "controesodo", code in autostrada

Finito il ponte, si torna al lavoro. Dalla mattinata è quindi iniziato lo spostamento in massa per il rientro. Traffico intenso in autostrada. Nel pomeriggio, l'A14 è stato uno dei tratti più congestionati per il "controesodo", in particolare da Forlì verso nord, con code e code a tratti all'altezza di Ravenna e di Bologna. Rallentamenti anche sulla A1. A metà giornata si è arrivati fino a 50 chilometri di coda sull'Autofiori, tra le province di Imperia e Savona, in direzione Genova.



mt