Turismo: buona affluenza in Città e commercianti soddisfatti, tra i visitatori c'è chi torna dopo 45 anni

A Rimini "ottimo risultato", afferma la presidente di Federalberghi.

Come da previsioni meteo, è stato un primo maggio fresco, nuvoloso sul Titano, ma godibile vista la mancanza di pioggia. In mattinata i visitatori hanno approfittato per salire in centro storico e fare una gita giornaliera, passando dalla Cava dei Balestrieri alle vie antiche di Città fino all'ormai immancabile selfie con panorama sullo sfondo. Le strade non sono state invase, ma a giudicare dai parcheggi difficili da trovare e dall'umore dei commercianti, questo ponte deve aver superato la prova.



Tra i turisti, c'è chi arriva da lontano e sceglie San Marino come tappa per qualche ora, chi non l'aveva mai vista e rimane stupito dal panorama e chi torna dopo 45 anni. Come una coppia di turisti (vedi il servizio) che passò in Repubblica 45 anni fa durante la luna di miele.



Sold out negli hotel per le notti di domenica e lunedì, come spiega il presidente Usot, Riccardo Vannucci. Soddisfatti anche i negozianti. Soddisfatti anche i negozianti. "L'affluenza c'è stata - afferma Andreina Bartolini, presidente dell'Unione commercianti - e siamo contenti delle presenze. Il tempo oggi è più incerto; la gente preferisce venire qui piuttosto che andare al mare".



“Ottimo risultato” per gli alberghi di Rimini. A dirlo è la presidente di Federalberghi, Patrizia Rinaldis. La formula principale è stata quella delle tre notti. Prossimo appuntamento importante il 2 giugno.



Mauro Torresi



Nel servizio, le voci dei turisti e l'intervista ad Andreina Bartolini, presidente dell'Unione sammarinese commercianti