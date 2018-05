Roberto Ragini racconta la sua Superciclabile: "Potrebbe essere la più bella del mondo"

Appena un'ora, comodamente in bici, dalla riviera al Monte Titano. È il progetto di fattibilità, denominato “Superciclabile”, dell'ingegnere Roberto Ragini (l'intervista all'interno del video). Obiettivo: ampliare i flussi turistici sempre più alla ricerca di una vacanza green.



Questa sera, subito dopo il tg, l'intervista in studio all'ingegnere Roberto Ragini di Antao Progetti e consulente per studi sulla mobilità all'interno del Tg Ambiente