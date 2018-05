Facebook. In arrivo il servizio di incontri online. Chiude Cambridge Analytica

Facebook dopo lo scandalo Datagate prosegue con i cambiamenti al Social Network.



È stata annunciata una nuova funzione per single. Sarà possibile organizzare incontri online in maniera similare alle applicazioni di dating. Zuckerberg dice che l'obiettivo "costruire relazioni autentiche e durevoli, non di una serata". La notizia ha fatto crollare in borsa i titoli delle applicazioni di "dating" esistenti, Tinder e Meetic.



Intanto, travolta dalla bufera giudiziaria e mediatica, ha chiuso la società Cambridge Analytica. Sono cessate le attività ed è stato dato il via alle procedure d'insolvenza. La decisione viene a seguito dalla perdita di clienti dovuta allo scandalo e alla paura di dover sostenere elevate spese legali dopo lo scandalo dati.